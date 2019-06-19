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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet Kaya’nın kabrinin taşınması kabul etse, biz elimizden geleni yaparız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başbakanlığım dönemimde o zaman ki kültür bakanlığımız vasıtasıyla Ahmet Kaya’nın nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettik.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet Kaya’nın kabrinin taşınması kabul etse, biz elimizden geleni yaparız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başbakanlığım dönemimde o zaman ki kültür bakanlığımız vasıtasıyla Ahmet Kaya’nın nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettik. Eşine de haber gönderdim. Bugün yine Ahmet kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi, Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda bu tür kabrin taşınmasına biz hazırız, biz yaparız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ulusal, 200 Bölgesel ve Yerel Radyoda canlı yayınında Mehmet’in Gezegeni programının konuğu oldu. Radyo yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradaki cumhuriyetin 75. Yıldönümüne katılan sanatkarlarımız o geceye çok farklı bir zenginlik kattılar. Hepsine ayrı bir sevgim muhabbetim var. Fakat bunların içerisinde özellikle Ahmet Kaya’nın rahmetlinin o akşamki anneme olan o şarkısı o türküsü annem öldükten sonra benden çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya’nın şafak türküsünü dinlerim o zaman çok duygulanırım. Annemle adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım. Ahmet’e o otelde yaptıkları hainliği, o ihaneti, o alçaklığı sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını da hiç mi hiç unutamıyorum. Kendi sanatçısına sahip çıkan değil, kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ahmet vatan topraklarında değil, gurbette durdu. Başbakanlığım dönemimde o zaman ki kültür bakanlığımız vasıtasıyla Ahmet Kaya’nın nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettik. Eşine de haber gönderdim. Bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi, Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda bu tür kabrin taşınmasına biz hazırız, biz yaparız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:29
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