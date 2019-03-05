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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Polis Güvenlik Noktası’nın açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 50 personel kapasiteli Polis Güvenlik Noktası’nın açılışını telekonferansla gerçekleştirdi.

05 Mart 2019 Salı 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Polis Güvenlik Noktası’nın açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 50 personel kapasiteli Polis Güvenlik Noktası’nın açılışını telekonferansla gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen miting sonrası TOKİ tarafından yaptırılan kamu binaları ve toplu konutların açılış törenlerini telekonferansla gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış programı kapsamında TOKİ tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde de yapımı tamamlanan 50 personel kapasiteli Polis Güvenlik Noktası’nı telekonferans yöntemiyle bağlanarak gerçekleştirdi.



Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Konaklama Merkezi yapacağız. Zira Ahlat, Malazgirt’in adeta bir hareket noktasıdır. 26 Ağustos’tan 1-2 gün önce Ahlat’a, Ahlat’tan da inşallah Malazgirt’e geçeceğiz ve bu geleneğimize de Sultan Alpaslan’ın yaptığı gibi bizde devam ettireceğiz. Proje hazır, inşallah kısa bir süre sonra inşaatına başlayacağız” dedi.



Açılışta konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, “Zatıalinizin talimatlarıyla burası olmak üzere Bitlis’te yapılan bütün yatırımlar için sizlere Bitlis’imiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Emeği geçen başta bakanlarımız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olunuz, var olunuz efendim” ifadelerini kullandı.



Açılışı gerçekleştirilen 50 personel kapasiteli Polis Güvenlik Noktası hakkında bilgiler veren Vali Oktay Çağatay, “50 kişilik Polis Güvenlik Noktası inşaat alanı bin 245 metrekaredir. Ana bina, bodrum ve zemin kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Proje içerisinde 2 adet kule bulunmakta olup, ana bina bağlantısı tünel ile sağlanmaktadır. Ana binanın bodrum katında kazan dairesi, elektrik, su deposu, çamaşır odası, sistem odası, yatakhane, spor salonu ve mescit bulunmaktadır. Zemin kat ise idari bürolar, sağlık odası, mutfak, yemekhane ve 171 metrekarelik kapalı garajdan oluşmaktadır. Bina çevresinde güvenlik duvarı olmakla beraber açık otopark, oturma bankları ve akaryakıt deposu alan içerisinde yer almaktadır” diye konuştu.



Düzenlenen açılış törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:30
  1. doğa

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