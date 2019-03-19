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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a geliyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 26 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’a geleceğini duyurdu.

19 Mart 2019 Salı 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a geliyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 26 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’a geleceğini duyurdu.


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ile beraber açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Mart’ta Adıyaman’a geleceğini söyledi. Adıyamanlıları mitinge davet eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Adayımız Süleyman Kılınç ve teşkilatlarımız ile birlikte bugün müjdeli haberi sizlere duyurmak istedim. 26 Mart salı günü saat 16:00 de asrın lideri, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir aksilik olmadığı taktirde 26 Mart salı günü Adıyaman’da olacaktır. Cumhurbaşkanımızın Adıyaman mitingleri çok ayrı bir atmosferde geçiyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Adıyaman mitingi sonrası çıktığı her platformda Adıyaman’dan övgüyle bahsetmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır.Daha önce Adıyaman’da yaptığı toplu açılış sonrası bir televizyon programında Cumhurbaşkanımızın Adıyaman’da muhteşem bir katılım vardı. Birçok seçimde sandıktan şampiyonluklar çıkaran Adıyaman’ımız her zaman olduğu gibi bu mitingimizde de liderimizi bağrına basarak coşku ile karşılayacaktır. Bu duygularla Adıyaman’ımızın kadirşinas insanlarını, kıymetli kardeşlerimizi 26 Mart’ta yapılacak mitingimizde Cumhurbaşkanımızı dinlemeye davet ediyorum” dedi.


Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de Adıyaman’ı ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Dağtekin, "Son bir gelişmeyi daha Adıyaman kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 21 Mart perşembe günü Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Adıyaman’a teşrif edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın ziyareti öncesinde Adıyaman’a gelecek olan Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli, bazı müjdeli haberleri de Adıyaman kamuoyu ile paylaşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:37
  1. doğa

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