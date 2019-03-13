Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."

Maskeler düştü gerçek yüzler ortaya çıktı

'Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Filistin'de yaşananlar dostu düşmandan ayıran bir Furkan oldu. Maskeler düştü gerçek yüzler ortaya çıktı.

"Dünyayı iyilik değiştirecektir"

"Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır."

"Hani Avrupa Birliği ülkelerinde idam yasaktı? Sisi'nin davetine nasıl oluyor da icabet ediyorsunuz?"

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