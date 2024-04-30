Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' programında açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan işçilere selamlarımı iletiyorum. Emek veren işçilerimize Allah razı olsun diyorum. Kavganın çatışmanın sembolü olarak görüldü.

1 Mayıs. 2008 yılında 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ve 2009 yılında tatil ettik. 2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik.

Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim meydanının mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum.

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İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir.

Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum.

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