Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap ediyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanı ile toprağı ile iklimiyle, aziz olan Elazığ'ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Gakkoşlara selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Elazığ yine bir başka. Meydanda ne kadar Gakkoş var diye sordum. 65 bin kişi var dediler. Şimdi soruyorum 65 bin Gakkoşun olduğu yerde, Elazığ seçimlerini kim kazanır? Evellallah Gakkoşlar kazanır. AK Parti 31 Mart günü sandıkları patlatıyor mu? Durmak yok.

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