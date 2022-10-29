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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki üssünün açılışında konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 19:06:00 - 2022-10-29 19:40:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki üssünün açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu anlamlı günde tek yürek olduğumuz tarihi bir açılışta buluşmamız nasip eden rabbime hamd semalar ediyorum.

Seri üretim bandından indirilen sizlerin huzuruna çıkardığımız bu otomobille 60 yıllık hayal gerçek oldu.

Millet olmak demek ortak bir geleceğe birlikte yönelmek demektir.

Togg ortak bir hayali kurmayı bize yaşatan projenin adıdır. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta ise beyaz.

Togg, 85 milyonun ortak gururudur. Destek veren herkese teşekkür ederim. Emekçilerimizi kutluyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada. Dün Ankara'da cumhuriyetin yeni asrına damga vuran Türkiye'nin Yüzyılı müjdesini milletimizle paylaştık. Kimileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor.

Bize küçük düşünmek yakışmaz. Vizyonumuz da geniştir. Namerte muhtaç olmamaktır.

Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

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