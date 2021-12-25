Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir.

Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız.

Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedeva verelim diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var, ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

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