Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Adana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na konuşuyor.

Erdoğan açıklamalarından satırbaşları:

Yaklaşık 2,5 senenin ardından siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz.

Bu yatırım Türk ekonomisine olan güvenin yanı sıra muhalefetin algı operasyonlarının işe yaramadığının göstergesidir. CHP'nin başını çektiği yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor.

Bay Kemal, kıskanma; çalış seninde olur. Turizmde de farklı bir ivme yakaladık.

Ayrıntılar geliyor...