  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Adana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 17:40:00 - 2021-10-09 17:53:47

Adana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na konuşuyor.

Erdoğan açıklamalarından satırbaşları:

Yaklaşık 2,5 senenin ardından siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz.

Bu yatırım Türk ekonomisine olan güvenin yanı sıra muhalefetin algı operasyonlarının işe yaramadığının göstergesidir. CHP'nin başını çektiği yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor.

Bay Kemal, kıskanma; çalış seninde olur. Turizmde de farklı bir ivme yakaladık.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay