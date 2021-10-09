  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:07:00 - 2021-10-09 14:19:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Adana'ya geldi.

Erdoğan Adana Havalimanı'nda kendisini karşılayanlarla selamlaştı.

Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor..

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün Adana'dayız. Adana bizden vazgeçmez. Biz de Adana'dan vazgeçmeyiz. Adana'yı özlemişiz, Adana da bizi özlemiş. Bugün burada 2,5 yıllık aranın ardından tekrar bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum.

Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde 63 okulu, gençlik ve sporda yeni stadyumun ikmal inşaatının, 1000'er kişilik 2 öğrenci yurdunun açılışlarını yapıyoruz.

250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nin, 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Adalette lojmanların resmi açılışlarını yapıyoruz.

Adana Mersin arasındaki tren hattında tamamlanan kısımlarını hizmete alıyoruz. İller Bankamızın çeşitli ilçelerinde tamamladığı alt yapı üst yapı projeleri ile TOKİ projelerini hizmete açıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay