Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılıyor.

Erdoğan, festival alanında öğrencilerle birlikte, Türk savunma sanayiinin gururu olan hava araçlarının "Milli Kanatlar" hava gösterisini izledi.

Alanda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Güzel İstanbulumuzdan ülkemizin tüm gençlerini ilime, bilime, araştırmaya gönül veren tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. Teknofest'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Teknofest'in ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Atalarımız 'Er giden işine geç giden boşuna' diyor. Teknofest'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmosteri erkenden işine koyulan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı.

Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza gurur tablosunu yaşattılar.

Gençlerimiz her sene Teknofest teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. Teknofest'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

SİHA'lar tarafından görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST alanına gelişi SİHA'lar tarafından böyle görüntülendi.