Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satıbaşları:
MÜSİAD'ın kurulduğu 1990 yılı Türkiye'si kalkınma mücadelemizin en kritik en karakteristik dönemlerinden biridir. MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonla yola çıkmıştır. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, barış, güven, refah, mutluluk gibi milletimizin o dönemde milletimizin hasret çektiği medeniyet gereksinimlerini hamdolsun kısa sürede büyük mesafe kat etmiştir.