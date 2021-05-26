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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 19:10:00 - 2021-05-26 19:14:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün daha çok sizleri dinlemek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusundayım. Malumunuz olduğu üzere küresel ekonomi koronavirüsten dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşıyor.

Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına karşına alınan kısıtlamalardan olumsuz etkilendi. Bu dönemde güçlü sağlık altyapısının değerini hep birlikte gördük.

Birçok ülkede yaşanan sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri ve rekor sürede hizmete aldığımız bin sekizer yataklı iki acil durum hastanesi kritik rol üstlendi. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık.

Ayrıntılar geliyor...

 

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