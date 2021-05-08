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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden gençlerle video konferans yöntemiyle görüşüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:04:00 - 2021-05-08 14:23:03

81 ilden gençlerle video konferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. İlim, irfan ve hikmet sahibi olmanızı istiyorum. Bunlar olduğu zaman o gençliği kimse yıkamaz" dedi.

Pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık, okullarımızı çok özledik. Okullarımız açılacak mı?

Sevgili umut, inşallah 17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Normal hayata döneceğimiz günler yakın. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Vefat sayısında ciddi manada düşüş var. Sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz.

Derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmaktır.

'Nerede o eski Ramazanlar' dediğiniz oluyor mu?

Şu anda programda anlatamayacağımız o kadar güzellikler vardı ki, onu artık bugüne vurmak çok da kolay değil. İftar saatine doğru fırına koşup ekmek hamuru alıp anacığıma yetiştirdiğim günleri hatırlıyorum. Şimdi siz de tabi iştahlandınız. Bizim yaşımızdaki insanlar için elbette eski günleri özlemle yad etmek gayet normaldir ama her dönemin kendine göre güzellikleri olduğunu da unutmayın.

Sizce sizi en Kasımpaşalı yapan özelliğiniz nedir?

Mert, öncelikle Kasımpaşa İstanbul'un en zengin kültüre sahip semtlerinden biridir. Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı kendime lütuf olarak görüyorum. Böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın çok büyük faydalarını gördüm. O aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Mert olmaktan asla taviz vermedim.

Ayrıntılar geliyor...

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