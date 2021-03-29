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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası millete sesleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:44:00 - 2021-03-29 19:51:03

Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası millete sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hukuk ve ekonomi alanındaki reformalar

Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların neticesinde değişimleri hep korumuş olmasıdır. Salgın döneminde de bu çizgiden asla kopmadık. Geçtiğimiz yıl yargı reformu strateji belgemizi hazırlamış ardından da buna uygun hukuki adımlarımızı atmaya başlamıştık.

Bu ayın başında insan eylem hakları planını kamuoyuna sunduk. Yaklaşık 3 hafta öncede ekonomik reformlarımızı açıklamıştık. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil işte bu reform gündemidir. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimine uygun devam edeceğiz.

Yeni anayasa

Hiç şüphesiz en önemli reform başlığımız, milletimize sözünü verdiğimiz sivil anayasadır. Yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçmişte darbelerle hazırlanan yasaların, milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki anayasa değişikliği gayretleri asıl metnin hukukuna zerh edilmiş, beklenen neticelere ulaşamamıştır. Mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin nedeni de işte budur.

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