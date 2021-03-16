Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bosna Hersek'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan burada açıklamalar yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
30 bin faz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz.
Aramızdaki ticari hamleleri daha fazla artıracağız.
Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.
Salgınla mücadelede ortak iradeyi takdir ediyoruz.
'Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz'
Bosna Hersek'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.
Enerji, sağlık, savunma, turizm alanlarında iş birliğimizi geliştirme konusundaki kararlığımızı vurguladık.