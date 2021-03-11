Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında destan yazan kahraman ordumuzun, güvenlik görevlilerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevlam bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığından ayırmasın.

Bu topraklar nice söz üstadını yetiştirerek tüm insanlığa armağan etmiştir. Mısralarında bazen aşkı, bazen hüznü, bazen birliği, kardeşliği, vatan sevgisini dile getiren bu köklü geleneğin ... temsilcisi hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy'dur.

"Milletimizin kalbinde taht kurmuş bir karakter abidesi"

Merhum Akif inandığı gibi yaşamış, çilesini çekmediği hiçbir fikre eserlerinde yer vermemiştir. O, eserleri, vaazları, makaleleri, mücadeleci kişiliğiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş bir karakter abidesidir.

Mehmet Akif, Gazi Mustafa Kemal tarafından Milli Mücadele'ye katılmaya çağrılan ilk şairdir. Kendisi Gazi'nin davetine anında icap etmiş, Ankara'ya gelmiştir.

Akif müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir. Akif, gerektiğinde kalemiyle, gerektiğinde kelamıyla, gerektiğinde de mavzeriyle vatanını savunan istiklal aşığı bir insandır.

Yoklukla boğuştuğu dönemlerde bile arkadaşlarına 'Memlekete hizmet edin' tavsiyesinde bulunan hakiki bir vatanseverdir. Yıllarca Mısır'da yoksulluk içinde gönüllü sürgün hayatı yaşadığı halde ülkesine ve milletine hiçbir zaman küsmemiştir. Akif'e göre, kendisine ne yapılırsa yapılsın, umudun, kurtuluşun membaı burası, yani Türkiye'dir.

Kendisi, insani hasretler bakımından da müstesna bir şahsiyettir; cömerttir, fakir ve yoksullara karşı hassasiyeti üst düzeydedir. İstiklal Marşı dolayısıyla kendisine zorla verilen ödülü giyecek bir paltosu olmamasına rağmen bağışlamıştır. Doğru bildiğini söylemekten hiç çekinmemiştir, dürüsttür. Verdiği sözü adeta ölümüne yerine getirmeye çalışır.