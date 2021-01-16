Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Göreve geldiğimizden bu yana doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım 27 milyar TL'yi buldu.

Bizden önce sadece 5 ülkede doğal gaz varken biz bunu 81 ilimize yaygınlaştırdık.

Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor.

Doğal gazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise 68 milyondur.

Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık.

Sadece medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik.

'Asrın projesi' Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'nin daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşaasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler.

Salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurgu-yalan nice haber uydurdular.

Ayrıntılar geliyor...