Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye olarak bir taraftan koronavirüsle mücadele ederken, yatırım ve üretimi ihmal etmiyoruz.

Ekranları başında bizi izleyen milletim için bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz her gün yeni bir tesisi yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Kuşkusuz zor günler. Aynı zamanda eleme, elenme ve ayrışma günleridir. Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu kime hizmet ettiğini tartma fırsatı buluyor. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz.

Enerji alanında müjdelerle dolu bir yıl yaşadık. Hep söylediğimiz gibi bu tür işlerde “Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır”.

Hamdolsun ilk neticeye ulaştık. Karadeniz’deki Tuna 1 Kuyusu’nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük keşif gerçek potansiyeli ortaya koymuştur. İnşallah bu keşiflerle ülkemizin dışa bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Daha uygun fiyatlarla doğal gaz sunmanın yanında cari açıkta da önemli avantaj elde edeceğiz.

Bizden önce yıllarca ihmal edilmiş stratejik alanda Türkiye’nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz.

Ayrıntılar geliyor...