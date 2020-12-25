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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in yüzünü güldürecek açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in yüzünü güldürecek açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:59:00 - 2020-12-25 14:09:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in yüzünü güldürecek açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu ifadeler aslında kendini ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'i tanıdıktan sonra kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir. Verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerinde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir.

Hedeflerimize de aynı kararlılıkta yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşıları

(Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?) Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız.

Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır.

Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim.

İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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