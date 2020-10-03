Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Dün Konya Şehir Hastanesi'ni halkın hizmetine sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı'nın açılışını yapıyor.

Erdoğan Hatay'da düzenlenen törene video konferans yöntemi ile bağlandı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarından satırbaşları:

585 bin hektar arazi 450 milyon lira katkı ve 52 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Göçmen kuşların güzergahında bulunan bölgemizde en önemli kuş cennetlerinden birini oluşturuyoruz.

Reyhanlı Barajı sayesinde Amik Ovası'nda afetin önüne de büyük ölçüde geçilecektir.

Geçen yıl 175 bin dekara kadar etkileyen taşkınlar 25 bin dekara kadar düşmüştü.

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