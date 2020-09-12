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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalara bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:31:00 - 2020-09-12 15:43:31

12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu düzenleniyor.

Sempozyumda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik ediyor.

"12 Eylül cinayettir"

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Bahçeli, "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir." dedi.

Demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül askeri darbenin yıl dönümüyle ilgili düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Detaylar geliyor...

 

 

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