Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Zincir marketler için düğmeye basıldı

Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaptırımların devreye sokulacağını belirtti. Vatandaşlardan biraz daha sabretmelerini isteyen Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.10'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın değindiği konulardan biri de zincir marketlerdeki fiyatlar oldu.

"Ne yazık ki görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki fiyat konusu ile ilgili "Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz." dedi.

"Yeni uygulama devreye girecek"

Erdoğan açıklamalarının devamında "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.