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Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı! Yeni kabinede bomba isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla Pazartesi akşamı saat 21:0’da kabineyi açıklayacaklarını, aynı gün ise ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yer alacak isimlerin Meclis içinden de olabileceğini ifade ederek, ilk kabine toplantısının ise cuma günü yapılacağını dile getirdi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı! Yeni kabinede bomba isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla Pazartesi akşamı saat 21:0’da kabineyi açıklayacaklarını, aynı gün ise ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yer alacak isimlerin Meclis içinden de olabileceğini ifade ederek, ilk kabine toplantısının ise cuma günü yapılacağını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası ilk grup toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te AK Parti Grup Toplantısının açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar Kurulu kabinesinin pazartesi günü açıklayacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Aynı gün yeni yönetimin mimarisini ihdas eden ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de inşallah yayınlayacağız. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla Pazartesi akşamı saat 21.00'de kabinemizi açıklayacak ve çalışmaya başlayacağız. Şahsımın başkanlığında Meclis'te sizlerle, külliyede bakanlarımızla, Genel Merkezimizde yetkili arkadaşlarımızla dayanışma içinde ülkemizi yönetmeye devam edeceğiz." İlk kabine toplantısının cuma günü yapılacağını söyleyen Erdoğan, 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidinin birkaç güne kaldırılacağını duyurdu.

ERDOĞAN FLAŞ YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

Konuşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulacak kabinede Meclis'ten de isimler olabileceğini ifade ederek, "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcıları Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu Ali Babacan mı? Yeni kabine listesinde bomba iddia

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:08
  1. yeni kabine cumhurbaşkanı erdoğan
  2. Yeni kabinede yer alacak isimler belli oldu

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