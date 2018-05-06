Erdoğan: Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi Türkiye

AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel düzenin haksızlıklarına karşı ‘dünya 5’ten büyüdük’ diye haykırdık. Gazze’deki Arakan’daki Suriye’deki Somali’deki Bosna’daki katliamlara karşı hem gür bir ses verdik, hem taşın altına elimizi koyduk. Katliamları sadece gündeme getirmekle kalmadık. Hesabının sorulmasını sağlayacak mekanizmaları da harekete geçirdik. Kendi imkanlarımızla vicdanın sesi, mazlum coğrafyaların umudu olduk. Bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi biziz." dedi.