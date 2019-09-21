Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti.

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