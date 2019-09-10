Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dü

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