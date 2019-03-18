Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?"

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