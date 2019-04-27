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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı- Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi

27 Nisan 2019 Cumartesi 03:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 03:19
  1. 5 üniversite
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