Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 katrilyon lira maliyetle, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz.

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