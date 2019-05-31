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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?"

31 Mayıs 2019 Cuma 21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?"
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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:41
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