Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşıla

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