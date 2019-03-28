Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zi

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