Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."

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