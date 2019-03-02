Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 vilayeti, 9 ilçemizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor."

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