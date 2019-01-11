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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen bulunduğunu belirterek, "Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alacağız." dedi.
11 Ocak 2019 Cuma 11:37
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:37
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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