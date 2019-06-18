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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor."

18 Haziran 2019 Salı 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor."
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:59
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