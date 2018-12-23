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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik."

23 Aralık 2018 Pazar 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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