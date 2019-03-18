Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra telsizden köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi. Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına bir baret imzaladı. Proje sahasında da incelemelerde bulunan Erdoğan, proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.