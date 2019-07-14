0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi. Erdoğan, müze girişinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden ayrıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınındaki 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ne geldi. Girişte vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından müzeyi gezdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:52
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da komşu kavgası! 1 ölü
    1. Konya'da komşu kavgası! 1 ölü
    2. Başkan Taş’tan Belediye Başkanı..
    3. KKTC’de denizde boğularak hayatını..
    4. Başkan Yüce: “Mavi Bayraklı plajların..
    5. Konya'da komşu kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
    6. Yemen'de görevinden uzaklaştırılan..
    7. Seferler aksadı! Tramvay, önüne çıkan..
    8. 15 Temmuz şehitleri anısına ’trap ve..
    9. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    10. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    11. Çorum’daki uyuşturucu operasyonuna 4..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15..
    13. Palancıoğlu, "15 Temmuz günü aynı azim..
    14. Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan..
    15. Bu kadarına da pes! Otomobili bu hale..
    16. Çocuklar kaç yaşında tek başlarına..
    17. Polis harekete geçti! Isparta'da..
    18. Ülkücülerden 15 temmuz mesajı
    19. Kayserispor’da Levent kadro dışı..
    20. Şehit ve Gazi Aileleri Valiliğin..
    21. PKK’nın tuzakladığı EYP’leri..
    22. Diyarbakır’da bir genç Dicle Nehri’nde..
    23. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli..
    24. Başkan Işıldak’ın 15 Temmuz mesajı
    25. Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı
    26. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    27. Elazığ’da 150 dönümlük alan kül oldu
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza..
    29. Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi..
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!