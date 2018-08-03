0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında neler var? Cumhurbaşkanı ve 16 bakanlığın 100 günlük icraat programı vaadleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da kurulacağını açıkladı. Erdoğan, "Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı 100 gün içinde yeniden faaliyete geçireceğiz" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında neler var? Cumhurbaşkanı ve 16 bakanlığın 100 günlük icraat programı vaadleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da kurulacağını açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 16 bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde yapacakları projeler hakkındaki konuşması şöyle:

 - Yargıda hedef süre uygulamasına geçirek soruşturma ve yargılama sürelerinin kısalması sağlanacak.

- Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını etkinleştireceğiz.

- Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığı arttırılacak.

- Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güenlik şemsiyesi dışanda vatandışımız yok

- Savunma sanayii projelerinden asla taviz verilmeyecek

- Bayram ikramiyesini Kurban Bayram öncesinde ödemeleri yapacağız.

- Emekli aylıkları en az bin TL’ye tamamlanacak.

- İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleridir.

-  İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları da genişletiyoruz.

- Er ve erbaş aileleri de sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

- Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor.

- Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak.

- Kanal İstanbul’un iki yakasına butik şehir kuracağız.

- Atatürk Havalimanı Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Atatürk Havalimanındaki çalışmaları yakında başlatacağız.

- Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da bulunuyor.

- Kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz.

- Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz.

 - Sinopta’ki nükleer enerji santralinin ilk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. 3. Nükleer enerji santralimizi Trakya’da kurmayı planlıyoruz.

- Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek

- Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanacak.

- Tuz Gölü doğalgaz deposunun kapasitesini 600 milyon metreküpe çıkarmak için teklif alıyoruz.

- Gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

- Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek testinden geçiriyoruz.

- Bürokrasiyi azaltmak için vatandaşlarımızdan istenen 295 belgeden daha vazgeçiyoruz.

- Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilimizde daha narko TİM kuruyoruz.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 16:41
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. Sinop
  4. Artvin
  5. Konya
  6. İstanbul
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den kurultay açıklaması
    1. CHP'den kurultay açıklaması
    2. Erdoğan açıkladı 22 bin 500 polis..
    3. Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara döviz..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem..
    5. Erdoğan 'Olmazsa olmaz' dedi ve..
    6. Misliyle karşılık veririz
    7. Millet Bahçeleri hangi illere yapılacak?
    8. '400 projenin 48'i savunma sanayiine..
    9. Listede dikkat çeken çocuk istismarı..
    10. İstanbul'da çaldı Afyonkarahisar'da..
    11. Ruhsatsız binanın sahibi: Bina değil..
    12. Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması
    13. Bilimde çığır açacak 3. kol deneyi!
    14. Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat..
    15. Diyarbakırlı öğrenciden Ronaldo'ya..
    16. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban..
    17. Emzikli bebeği olan bir kadın yeniden..
    18. Atilla Taş’tan olay CHP itirafı
    19. Hastaneye 'Şenol Güneş' cezası kesildi
    20. Trabzonspor'a gelebilmek için 'serbest..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...