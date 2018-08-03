Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında neler var? Cumhurbaşkanı ve 16 bakanlığın 100 günlük icraat programı vaadleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da kurulacağını açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planında neler var?

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 16 bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde yapacakları projeler hakkındaki konuşması şöyle:

- Yargıda hedef süre uygulamasına geçirek soruşturma ve yargılama sürelerinin kısalması sağlanacak.

- Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını etkinleştireceğiz.

- Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığı arttırılacak.

- Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güenlik şemsiyesi dışanda vatandışımız yok

- Savunma sanayii projelerinden asla taviz verilmeyecek

- Bayram ikramiyesini Kurban Bayram öncesinde ödemeleri yapacağız.

- Emekli aylıkları en az bin TL’ye tamamlanacak.

- İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleridir.

- İstihdamın artırılması için işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları da genişletiyoruz.

- Er ve erbaş aileleri de sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

- Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor.

- Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak.

- Kanal İstanbul’un iki yakasına butik şehir kuracağız.

- Atatürk Havalimanı Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Atatürk Havalimanındaki çalışmaları yakında başlatacağız.

- Millet Bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de biri Esenler’de ve Konya Meram’da bulunuyor.

- Kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz.

- Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz.

- Sinopta’ki nükleer enerji santralinin ilk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. 3. Nükleer enerji santralimizi Trakya’da kurmayı planlıyoruz.

- Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek

- Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanacak.

- Tuz Gölü doğalgaz deposunun kapasitesini 600 milyon metreküpe çıkarmak için teklif alıyoruz.

- Gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

- Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek testinden geçiriyoruz.

- Bürokrasiyi azaltmak için vatandaşlarımızdan istenen 295 belgeden daha vazgeçiyoruz.

- Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilimizde daha narko TİM kuruyoruz.