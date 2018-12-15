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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yılda 9 milyon vatandaşımıza çalışabileceği bir iş sahası temin ettik."

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yılda 9 milyon vatandaşımıza çalışabileceği bir iş sahası temin ettik."
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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