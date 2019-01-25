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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz."

25 Ocak 2019 Cuma 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:27
  1. cumhurbaşkanı
  2. ERDOĞAN

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