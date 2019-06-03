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Cumhurbaşkanı Erdaoğan’dan, İl Başkanı Dağdelen’e tebrik telefonu

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım’ın belediye başkanlığı seçimini almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’i telefondan arayarak tebrik etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 02:41
Cumhurbaşkanı Erdaoğan’dan, İl Başkanı Dağdelen’e tebrik telefonu

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım’ın belediye başkanlığı seçimini almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’i telefondan arayarak tebrik etti.


Keskin halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisi, muhabbeti ve sadakati çok üst seviyede olduğunu belirten Dağdelen, “Keskinli hemşehrilerimiz bizi bağrına bastılar sağ olsunlar. Bizi sahiplendiler. Buradan çok teşekkür ediyorum onlara. Ama bu başarımızın mimarı Cumhurbaşkanı’mız Sayın; Recep Tayyip Erdoğan’dır. Keskin halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisi, muhabbeti ve sadakati çok üst seviyede. O muhabbetin neticesinde de burada tabi seçimi rahat kazandık. Bunu ifade etmek istiyorum.” dedi.


İstanbul seçimlerinin de öneminden bahseden Dağdelen, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


“Seçim çalışması içerisinde neredeyse her evin içerisinde olduk. Her esnaf kardeşimizle görüştük. Her aileyle görüştük. Mübarek Ramazan’da buna vesile oldu. Bu süreç içerisinde birinci gündem maddesi Keskin seçiminden daha ziyade İstanbul seçimiydi. Bu seçim içerisinde de tabi Keskinli hemşehrilerimizin de olup, İstanbul’da yaşayan Keskinli hemşehrilerimiz var. Buradaki kardeşlerimiz, ablalarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz hepsi İstanbul’daki yakınlarına niçin AK Parti’ye oy vermeleri gerektiğini anlatıyorlar.”


“İstanbul’da da başarı elde edeceğiz”


“Sağ olsunlar hem bugün burada fiilen kendileri oy vererek örnek oldular. 23 Haziran’da da İstanbul’da da aynı şekilde çalışmayla, bu organizasyonla hemşehrilerimizin bu muhabbetli, bu sevgili samimi davranışlarıyla büyük bir başarı elde edeceğiz. Tabi Keskin seçimi de İstanbul bir işaret oldu. Bir güzellik oldu.”


“2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız”


Dağdelen, “İnanıyorum ki biz şehir olarak, ülke olarak, millet olarak İstanbul seçimlerinde de çok başarılı olacağız. Allah’ın izniyle İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Bununla alakalı hiçbir endişemiz, hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.


İlçe sakinlerinden Demirel Yılmazer, “Sayın il başkanımızın cesaretiyle, mücadelesiyle bu seçimi Keskinli olaraktan kazandık. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz” dedi.


Osman Kulaksız ise, “Allah nasip ederse Nuh başkanımla, Dede başkanımla İstanbul’a da gideceğiz aynı ekiple İstanbul’u da alacağız” şeklide konuştu.


Keskin’de seçim sürecinde Keskin’li kadınların birbirine kenetlenerek var gücüyle çalıştıklarını ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nebahat Erkök, “Nihayetinde de başarıyı yakaladı. Bunu neden önemsedik? Şunun için; bir kere AK Parti belediyeciliği, AK Parti gönül belediyeciliğinin devamında Keskin’e daha güzel yatırımların geleceğine inandılar. Bizimle beraber gayret ettiler” dedi.


Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak’ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.


AK Parti Keskin İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık sahura saatine kadar bekledi. Şehit haberlerinden dolayı kutlamalar da iptal edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 02:41
  1. doğa

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