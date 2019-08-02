Cumhurbaşkanı engelli aileyle telefonla görüştü

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT Eski Başbakan Binali Yıldırım, “Malatya Gençlik Buluşması” kapsamında geldiği Malatya’da 6 engelli çocuğu bulunan Emine ve İbrahim Katı çiftinin evine konuk oldu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter (19), Ümmü Gülsüm (26), Ilgın (30), Mehmet (22), Yunus (28) ile Ali'yi (29) evlerinde ziyaret eden Yıldırım, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme isteğini de geri çevirmedi. Yıldırım, Erdoğan'ı telefonla arayarak görüşmeyi sağladı.O anları AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Çalık, "6 engelli çocuğu bulunan Emine ve İbrahim Katı çiftinin evine konuk olduk. Sayın Binali Yıldırım; evlatlarımızın çok sevdiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ailemizi görüntülü olarak görüştürdü. Sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.