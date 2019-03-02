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Cumhurbaşkanı Buteflika'nın ülkeye dönüşüyle ilgili çelişkili haberler

Cezayir'de, adaylık başvurusunun yarın sona ereceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi başvuruda bulunmayan ve sağlık sorunları nedeniyle İsviçre'de tedavi gören Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, ülkeye dönüp dönmediği ile ilgili çelişkili haberler yapıldı

02 Mart 2019 Cumartesi 23:55
Cumhurbaşkanı Buteflika'nın ülkeye dönüşüyle ilgili çelişkili haberler

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın tedavi için gittiği İsviçre'den ülkeye dönüp dönmediğine ilişkin basında çıkan haberlerde çelişkili bilgiler yer aldı.

Adaylık başvurusunun yarın sona ereceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi başvuruda bulunmayan ve sağlık sorunları nedeniyle İsviçre'de tedavi gören Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, ülkeye dönüp dönmediği ile ilgili ülkede çelişkili haberler yapıldı.

"Cezayir Hakkında Her şey" (TSA) isimli internet sitesinin Fransızca sayfasında yer alan haberde, Buteflika'nın uçağının Cenevre Havaalanı'ndan henüz ayrılmadığı belirtildi.

Haberde kaynak olarak, Cenevre Havaalanı'na inen liderlere ait uçakları takip eden GVA Dictator Alert isimli kuruluşun Twitter hesabı gösterildi.

Al Arabiya televizyonu ise ismini vermediği Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberde, Buteflika'nın ülkeye döndüğünü duyurdu ancak ayrıntıya yer vermedi.

Cezayir makamları ise cumhurbaşkanının ülkeye dönüşüyle ilgili basında çıkan çelişkili haberlere ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Cezayir cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın periyodik kontroller için 24 Şubat'ta İsviçre'ye gittiği belirtilmişti.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, Buteflika'nın; Cenevre Üniversite Hastanesinin (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktarmıştı.

Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını belirterek, seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi yarın sona eriyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 23:55
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir

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