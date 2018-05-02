Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, Başkanlık Başlangıcı olarak bir sicil affı ve genel af önerdi. Bulut, “Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve “her vatandaşı” suçsuz Kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” dedi.



'SİCİLLERİ SİLELİM'

“Başkanlık sistemine geçerken, “Yeni bir Türkiye-Yeni doğmuş kadar temiz vatandaş” kavramını hayata geçirelim ve sicil kayıtlarını sıfırlayalım” diyen Yiğit Bulut, “Bazı suçlar hariç tutulmak şartıyla, her vatandaşın “yeni başlamış” bir sicili olsun. Kredi sicillerini de bu temizlenme kapsamına dahil edelim” ifadelerini kullandı.

'MALİ SİCİLLERİ SIFIRLAYALIM'



Başkanlık sistemine geçişle birlikte “Mali Sicilleri”in de sıfırlanmasını öneren Yiğit Bulut, “Devlet-Vatandaş arasında 'alacak-verecek' kalmasın! Vergi borçlarını geçişe kadar yeniden yapılandırıp başkanlık başlangıcı sonrası eldeki imkanlar sıfırlayalım” dedi.

'GENEL AF ÇIKARALIM'



Son öneri olarak “genel af” isteyen Yiğit Bulut şu ifadeleri kullandı: “Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim.”