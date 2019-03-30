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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kandil ve Pensilvanya’ya siyaset yolu ile itibar ve meşruiyet sağlayanları maşeri vicdanın kabul etmesi mümkün değildir.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:51
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kandil ve Pensilvanya’ya siyaset yolu ile itibar ve meşruiyet sağlayanları maşeri vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. Her türlü terör örgütüyle dirsek teması kurmaktan çekinmeyenlere milletimiz demokratik tepkisini net bir şekilde sandıkta gösterecektir” dedi.


31 Mart seçimlerine bir gün kala gündeme ilişkin değerlendirmeler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan geldi. Topçu, “Muhalefet cephesinin kin, haset, nefret ve hırsla kurduğu birbirine benzemezler ittifakının milletten onay alması mümkün değildir. Benzemezler ittifakı ve destekçileri siyasi tarihimize geçecek bir hezimet daha yaşayacaklardır. Seçimden sonra muhalefet kendi kendini yeniden dizayn edecektir. Milli ve yerli bir refleksle hareket etmeyen bir muhalefetin milletimizin çoğunluğunun desteğini alması mümkün değildir. Millete rağmen siyaset olmaz. Aziz milletimiz bu arızi siyasete ders vermek için sandıklara koşar adım gidecektir”diye konuştu.



“Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne odaklanmalıyız”


31 Mart akşamının tam bağımsız güçlü Türkiye idealinin bayram günü olacağının altını çizen Topçu “özellikle milliyetçi camiaya seslenmek istiyorum. Kendi ikballeri uğruna değerlerimizi iğdiş ederek, Kandil ve Pensilvanya patronlarının değirmenine su taşıyanlara sandıkta çok net ve sert cevap vermeliyiz. Oy için buraların desteğini tercih edenleri mutlak hezimete uğratmalıyız. Bununla beraber kendi medeniyet değerlerimizden gücünü alan Cumhur İttifakı milliyetçi muhafazakar tabanda beklediğimiz gibi çok güzel bir sinerji oluşturdu. 31 Mart akşamı tam bağımsız güçlü Türkiye idealinin bayram günü olacaktır. Sonrasında bunu çekemeyenlerin provokasyonlarına dikkat etmeliyiz. Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne odaklanmalıyız“ sözlerini kullandı.



“Büyük Türk milleti, ay-yıldızlı al bayrak altında birlikte yaşamaya kararlıdır”


Cumhuriyetin 100. yılına kadar seçim olmayacağını belirten Topçu, “Büyük Türk milleti, etnisitesi ve mezhebi ne olursa olsun, ay-yıldızlı al bayrak altında birlikte yaşamaya kararlıdır. Milletimiz 15 Temmuz ruhu ile, ‘ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum’ diye hedef gösteren milletin ve ümmetin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini 31 Mart’ta dosta düşmana karşı güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:51
  1. doğa

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