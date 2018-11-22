Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Nazarbayev'in projesine destek

Makalede ‘Başlangıçtan günümüze Türk Medeniyeti’ projesini başlatmak gerektiğine dikkat çeken Nazarbayev’in “2019'da Astana'da Dünya Türkoloji Kongresi ve çeşitli ülkelerin müzelerinde eski Türk eserlerinin sergilendiği Türk Halkları Günleri etkinlikleri organize edilebilir" ifadesine dikkati çeken Topçu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“ ‘DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK’ ÜLKÜSÜNE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAR”

“Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk dünyasının Aksakalı, bilge lider olması yanında küresel çapta saygı gören ‘arabulucu-sorun çözücü’ kimliği ile uluslararası sorunlara yerinde müdahalelerde bulunarak tarihin akışına müdahil olan küresel çapta bir liderdir. Kendisinin Türk dünyasının geleceği ile ilgili açıklaması 300 Milyonluk büyük Türk ailesinin ‘dilde, fikirde, işte birlik’ ülküsüne çok önemli katkı sağlar. Aksakalımızı Türk milletinden ve İslam ümmetinden bir fert olarak minnet duygularımla selamlıyorum.”

Nazarbayev makalesinde ayrıca, Wikipedia'da ortak Türk eserleri çevrimiçi kütüphanesini oluşturmanın önemini vurgulayarak, bu konuda Kazakistan'ın moderatör olabileceğini dile getirdi. Kazakistan'ın Türklerin ata yurdu olduğuna işaret ederek, "buradan diğer ülke ve bölgelerdeki tarihi süreçlere önemli katkıda bulunan Türk aşiretleri ve halkları dünyanın farklı yerlerine gitmiştir" dedi. Türkistan'ın yeni eyalet merkezi olarak tanıtılması çerçevesinde kentin uluslararası arenada konumunun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Nazarbayev, Kazakistan'ın eski başkentinin sadece Kazak halkının manevi merkezi değil, tüm Türk dünyası için kutsal bir yer olduğunu kaydetti.