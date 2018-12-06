Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Nursultan Nazarbayev konferansına katıldı

Konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıraTBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, , TBMM Türkiye-Kazakistan Dostluk Gurubu Başkanı ve AkParti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri,Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turanve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi AbzalSaparbekulı ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Konuşmasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük feraset ve siyaset sahibi, aynı zamanda ilkeli bir lider olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “Nazarbayev, inanç ve kararlılıkla yürüdüğü kutlu yolunda ‘Türk-İslam dünyasının Aksakalı’ unvanını almış olmanın yanı sıra, dünyadaki uluslararası sorunların arabulucusu olup sözüne güven duyulan ve saygı gösterilen bir lider olarak bilinmektedir” diye belirtti.

“NAZARBAYEV AZ ZAMANDA ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARAN EFSANEVİ BİR LİDERDİR”

Topçu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nursultan Nazarbayev az zamanda çok büyük işler başararak, yorgun düşmüş ve büyük acılar çekmiş halkına diriliş üfleyerek yeniden ayağı kaldıran yaşayan efsanevi bir liderdir. Aksakalımız Türk dünyasının milli gururudur. Ne kadar keskin bir zekâya, nasıl dâhiyane bir siyaset ilmine, ne büyük bir vatan sevgisine, nasıl imrenilesi bir millet aşkına sahip olduğunu Güney Kazakistan eyaletine tarihi adı olan ‘Türkistan’ adını vererek bizlere bir kez daha göstermiştir. Rabbimiz kendisinden razı olsun; gücüne güç, ömrüne ömür versin.”

“TÜRK DÜNYASININ İKİ LOKOMOTİF ÜLKESİ TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN…”

“Türk dünyasının iki lokomotif ülkesi Türkiye ve Kazakistan, milletin ve ümmetin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aksakalımız Nazarbayev sayesinde hamdolsun bugün artık Türk-İslam dünyasının yanı sıra mazlum milletler için de umut olmuşlardır. Türk Dünyası beraber siyaset, beraber ticaret yapacak, dünyanın en eski medeniyet havzası olan bu coğrafya yeniden huzur ve refaha kavuşacak; böylece sadece Türk-İslam âlemi değil, bütün dünya ve insanlık buradan payını alacaktır. İnsanlık salt adaletin, hoşgörünün, diğergamlığın, ahlakın, merhametin, barışın ve kahramanlığın temsilcisi, nizam ve merhamet medeniyetinin çocukları Türkler ile yeniden buluşacak ve mazlumların gözlerinden tekrar sevinç gözyaşları akacaktır.”

SAPARBEKULI: “LİDERİMİZ AÇISINDAN KAZAKİSTAN ÇOK ŞANSLIDIR”

Kazakistan Ankara Büyükelçisi AbzalSaparbekulı ise konuşmasında 1 Aralık’ta “Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Günü”nüidrak ettiklerini belirterek “devlet başkanlığı bu dünyada pek az kişiye nasip olan bir payedir. Bir devletin kurucusu olma şerefine nail olanların sayısı ise çok daha azdır. Şüphesiz ki, kurucu devlet başkanının kişiliği, liderliği, hayat felsefesi ve gelecek vizyonu önderlik ettiği ulusun şekillenmesinde çok büyük rol oynar. Liderimiz açısından Kazakistan çok şanslıdır” dedi.

“HEDEFLERİ AÇIK VE NET OLAN ÜLKELER İLERLER VE YÜKSELİR”

Nursultan Nazarbayev’in bir devlet başkanı olarak en bariz özelliklerinden birinin stratejik vizyon ve planlamaya verdiği önem olduğunu belirten Saparbekulı“Cumhurbaşkanımız bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren stratejik hedefleri ve onlara ulaşmanın yollarını belirlemek suretiyle ülkemizin gelişimine ustaca yön vermiştir.Bugüne dek uygulanmış olan Kazakistan-2030, Kültürel Miras, Avrupa’ya Giden Yol, Kazakistan-2050, Nurlu Yol ve Manevi Diriliş gibi strateji ve programlarla Sayın Nazarbayev Kazakistan’ın ekonomik, siyasi, altyapısal, kültürel ve toplumsal gelişimine ivme kazandırmıştır. Zira sadece hedefleri açık ve net olan ülkeler ilerler ve yükselir. Dikkatle baktığımız zaman, çevremizdeki ülkelerde bu kadar kapsamlı, uzun vadeli ve sistematik bir stratejik planlama çizgisi yoktur” şeklinde konuştu.

Topçu ve Saparbekulı’nın ardından söz alan konuşmacılar Prof.Dr Seyfettin Mehmet Erol, Prof.Dr. Hasan Unal, Doç.Dr.Kursad Zorlu Nazarbayev’in üstün liderliği ve Kazakistan’ın dünyadaki yükselen değeriyle alakalı değerlendirmelerde bulundular. Programın sonunda 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla bir resepsiyonverildi.